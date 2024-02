Milan, incredibile retroscena su Conte: rifiutato un triennale in Serie A

Inoltre, spiega la fonte, il triennale da 8 milioni a stagione sarebbe diventato effettivo solamente al termine di questa stagione . L'ex Inter avrebbe voluto un contratto differente, continuativo . Dunque, l'affare è andato a monte. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Futuro già scritto per Romero? Punto e retroscena>>>

