Milan, Leao e un gol per la continuità: ma la critiche non si fermano…

Ad un certo punto del match fra Milan e Atalanta sembrava di star rivedendo gli highlights della sfida di Champions League contro il PSG . Rafael Leao sfreccia sulla fascia, dribbla due o tre avversari e mette al centro un pallone velenoso. Poi, ancora, Leao si accentra con una finta di corpo e lascia partire un destro che quasi non sfiora la traversa. Giocate, idee e tanta qualità: insomma, un Leao in grande forma.

Più che forma, però, diremmo testa. Perché quando la stella rossonera decide di voler cambiare la partita non ce n'è per nessuno. Marcato a uomo, raddoppiato e infine triplicato: provate a prenderlo, tanto non ci riuscite. Peccato che, almeno in questa stagione, abbiamo visto questo Leao ben poche volte. Il riferimento al match contro il PSG non è casuale, poiché fino ad ora quella sfida lì aveva compreso la sua miglior prestazione stagionale.