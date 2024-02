Stefano Pioli, tecnico del Milan, è da ormai un anno - senza dubbio - l'allenatore della Serie A che più divide i suoi tifosi. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, c'è chi lo stima ancora tanto e chi, invece, non vorrebbe più vederlo sulla panchina rossonera. Ogni partita, per lui, è praticamente un crocevia. Una vittoria, o una bella prestazione, come quella offerta dal Diavolo in Milan-Atalanta, rilancia le sue quotazioni; una sconfitta, o una gara mal interpretata, scatena al contrario i suoi detrattori. In particolare quelli social, che cavalcano da tempo immemore l'hashtag #PioliOut.