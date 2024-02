CALCIOMERCATO MILAN

Nel suo contratto una clausola da 175 milioni

Lo scenario, ad ogni modo, appare piuttosto chiaro. Il Milan non vorrebbe vendere Leao, ma, nel caso in cui il giocatore spingesse per andare via, il club di Via Aldo Rossi direbbe di sì soltanto dinanzi ad un'offerta 'monstre'. Quindi, se non proprio per il valore della clausola, per qualcosa di molto vicino. L'attaccante portoghese, pertanto, in questo finale di stagione si gioca molto: dal piazzamento Champions da blindare ad un'Europa League da provare a vincere, fino ad arrivare al suo futuro. Sarà ancora rossonero?