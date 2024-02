Calciomercato Milan – Difensore, assalto rossonero a un parametro zero

Stagione in pieno svolgimento, con il Milan di Stefano Pioli ancora impegnato nella conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League e in corsa per vincere l'Europa League, ma i dirigenti - ai piani alti di Via Aldo Rossi - studiano già le strategie di calciomercato per l'annata 2024-2025. C'è infatti un lavoro, iniziato nell'estate 2023, per completare e potenziare l'organico rossonero. A prescindere da chi sarà il prossimo allenatore.