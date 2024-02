Thiago Motta, per il 'CorSport', non ha ancora deciso quale sarà, eventualmente, la sua prossima tappa nel suo cammino di allenatore, ma quel che è certo è che il Bologna sta facendo di tutto per convincerlo a firmare il rinnovo di contratto e restare insieme almeno per un'altra annata.

Con i rossoblu in Europa, partirebbe solo un gioiello. E per un'offerta indecente — Soprattutto nel caso in cui i rossoblu dovessero davvero finire in Europa. Saputo avrebbe informato Thiago Motta che per il Bologna, inteso come società, il rinnovo del suo contratto non sarà mai né una questione di soldi né di durata. Anzi, qualora il Bologna giocasse in Europa nella prossima stagione, il proprietario avrebbe promesso che farebbe partire soltanto uno dei gioielli dell'attuale organico. E soltanto dinanzi ad una proposta considerata indecente.

Con il ritorno in Europa, logicamente, il valore dei calciatori del Bologna di Thiago Motta aumenterebbe e potrebbero essere venduti meglio nell'estate 2025. Carta bianca, insomma, per l'italo-brasiliano classe 1982 nel caso in cui confermasse la fedeltà al suo attuale club. Ascolterà le sirene presidenziali? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Leao dal Milan al PSG? Il 'CorSera' è convinto di una cosa >>>

