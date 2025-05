Un'analisi pubblicata da Opta ha stilato la classifica degli allenatori con la media punti più alta nella storia della Serie A, considerando l'attribuzione di 3 punti a vittoria dalle origini del campionato e un minimo di 70 partite in panchina. La graduatoria vede emergere diversi nomi che, in un modo o nell'altro, hanno lasciato il segno in Serie A.