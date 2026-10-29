Nuovo stadio, protesta da parte dei tifosi dell'Inter contro la scelta delle due società Milanesi: cori e striscioni
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Sale l'attesa a Milano per la presentazione di quello che sarà il progetto ufficiale del nuovo stadio di San Siro, che andrà a sostituire proprio il Meazza attuale. A pochi minuti dall'inizio dell'evento, durante il quale verranno mostrate le prime immagini legate al futuro impianto, non sono mancate le proteste, soprattutto da parte della Curva Nord dell'Inter.
Inter, proteste su San SiroCome appreso dal nostro inviato Stefano Bressi, sul posto è presente una delegazione della Curva Nord, che ha voluto manifestare contro la realizzazione del nuovo stadio. Tra le frasi più intonate dai tifosi del Biscione spicca: "Giù le mani dal nostro stadio", un messaggio diretto contro le decisioni prese dai due club.
La protesta, poi, è continuata anche con uno striscione: "Luci a San Sirio, non le spegnerete mai".
Ma come potrà essere l'impianto?Secondo quanto riferito nella giornata di ieri dalla Gazzetta, l'impianto dovrebbe essere pronto per il 2031, in modo da poterlo utilizzare in occasione dell'europeo del 2032 diviso tra Italia e Turchia. La struttura verrà a costare 708 milioni di euro, cifra inserita all'interno dei 2.3 miliardi complessivi. Per quanto riguarda la capienza, lo stadio dovrebbe avere all'incirca 71.500 posti.
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