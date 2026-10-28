Ormai siamo agli sgoccioli. Milan ed Inter stanno entrando sempre di più nella progettazione del nuovo impianto di San Siro. Nella giornata di domani verrà ufficialmente presentato il rendering del progetto finale, creato e sviluppato nel corso di questi lunghi mesi assieme agli studi Foster+Partners e Manica.

Milan, ecco il nuovo San Siro

Parlando in modo specifico, alla fine di questa presentazione verranno svelati alcuni particolari che sono emersi ormai nel corso del tempo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport,, in modo che lo stadio venga iscritto nella rosa a disposizione per l'europeo del 2032 diviso tra

Solamente la struttura verrà a costare circa 708 milioni di euro, cifra inserita all'interno dei 2.3 miliardi totali che comprendono tutto: dalla demolizione del Meazza fino alla costruzione di tutta l'area circostante.

La capienza e le tribune

Secondo il progetto creato,, distribuiti all'interno di un. Di 71.500, tra gli 8.000 e i 13.000 saranno destinati a delle

Le tribune, inoltre, avranno una pendenza molto simile a quella presente all'interno del Signal Iduna Park, prendendo come riferimento proprio il muro giallo dei tifosi del Borussia Dortmund, con una pendenza di circa 37 gradi.