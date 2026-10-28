Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Udinese, il Milan si prepara a scendere in campo quest'oggi contro il Bologna a San Siro. Spazio, però, al mercato rossonero, con il possibile approdo di Catamo e i rinnovi di Pulisic e Rabiot. In arrivo anche gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati in vista del derby, mentre Goncalo Ramos ha voluto condividere dei retroscena inediti legati al suo passaggio in rossonero.

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1 . Nel mirino Catamo

2. Rinnovi in vista

3. Recuperi per il derby? Le ultime

4. Le parole di Ramos

Ilstarebbe monitorando, esterno 25 enne dello, in vista delle prossime sessioni di mercato. Il calciatore, valutato all'incircasarebbe seguito anche daLa sua duttilità, la capacità di giocare su entrambe le fasce e l'attitudine per il pressing lo renderebbero un profilo molto interessante per il modulo usato danel quale potrebbe agire sia dache daIlpunta a blindare definitivamente i suoi big: dopo il rinnovo diè vicino all'accordo anche confino al 2031, con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera però, nel frattempo, lavora anche al rinnovo diattualmente sotto contratto fino al 2028 e con l'obiettivo di chiudere tutto prima di gennaio. Il centrocampista francese è tra i protagonisti assoluti della stagione, con ben quattro gol e tre assist in 7 presenze in campionato, mentrecontinua a dimostrarsi decisivo nonostante una gestione molto attenta del suo fisico.Ilaffronta ilin piena emergenza infortuni con ben otto assenti.spera di recuperareper il derby controin programma il 31 ottobre alle ore 20:45. I tre giocatori sono alle prese rispettivamente con un'infiammazione alla caviglia sinistra, un'affaticamento al flessore sinistro e un problema al polpaccio destro. Filtra però cauto ottimismo, ma serviranno ulteriori verifiche in questi giorni. Intanto, contro il Bologna il tecnico rossonero dovrebbe confermare il solito 4-4-1-1 in modo da gestire le energie in vista della sfida controha raccontato a Canal 11 i retroscena del suo trasferimento dalspiegando di aver desiderato l'addio al club francese già a gennaio. Decisiva la chiamata di Amorim, che gli ha trasmesso fiducia e l'ha voluto fortemente a Milano. L'attaccante portoghese si è detto molto soddisfatto della nuova esperienza, sottolineando di poter finalmente giocare nel proprio ruolo con la maglia numero 9. In chiusura, l'attaccante portoghese ha parlato del rapporto concon cui condivide anche i posti vicini nello spogliatoio, definendolo una persona riservata ma partecipe e svariati momenti.