Dal possibile arrivo di Catamo fino ai rinnovi di Pulisic e Rabiot, passando per le parole di Ramos e le ultime sugli infortunati: ecco le notizie migliori di oggi
Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora emergenza per Amorim | Video
Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Udinese, il Milan si prepara a scendere in campo quest'oggi contro il Bologna a San Siro. Spazio, però, al mercato rossonero, con il possibile approdo di Catamo e i rinnovi di Pulisic e Rabiot. In arrivo anche gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati in vista del derby, mentre Goncalo Ramos ha voluto condividere dei retroscena inediti legati al suo passaggio in rossonero.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Nel mirino CatamoIl Milan starebbe monitorando Geny Catamo, esterno 25 enne dello Sporting CP, in vista delle prossime sessioni di mercato. Il calciatore, valutato all'incirca 35 milioni di euro nonostante una clausola da 60, sarebbe seguito anche da Sunderland, Tottenham, Nottingham Forest, Brentford e Brighton. La sua duttilità, la capacità di giocare su entrambe le fasce e l'attitudine per il pressing lo renderebbero un profilo molto interessante per il modulo usato da Rúben Amorim, nel quale potrebbe agire sia da esterno tutta fascia che da trequartista.
2. Rinnovi in vistaIl Milan punta a blindare definitivamente i suoi big: dopo il rinnovo di Pavlovic, è vicino all'accordo anche con Christian Pulisic fino al 2031, con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera però, nel frattempo, lavora anche al rinnovo di Adrien Rabiot, attualmente sotto contratto fino al 2028 e con l'obiettivo di chiudere tutto prima di gennaio. Il centrocampista francese è tra i protagonisti assoluti della stagione, con ben quattro gol e tre assist in 7 presenze in campionato, mentre Pulisic continua a dimostrarsi decisivo nonostante una gestione molto attenta del suo fisico.
3. Recuperi per il derby? Le ultimeIl Milan affronta il Bologna in piena emergenza infortuni con ben otto assenti. Rúben Amorim spera di recuperare Mario Gila, Diego Moreira e Rabiot per il derby contro l'Inter, in programma il 31 ottobre alle ore 20:45. I tre giocatori sono alle prese rispettivamente con un'infiammazione alla caviglia sinistra, un'affaticamento al flessore sinistro e un problema al polpaccio destro. Filtra però cauto ottimismo, ma serviranno ulteriori verifiche in questi giorni. Intanto, contro il Bologna il tecnico rossonero dovrebbe confermare il solito 4-4-1-1 in modo da gestire le energie in vista della sfida contro l'Inter.
4. Le parole di RamosGoncalo Ramos ha raccontato a Canal 11 i retroscena del suo trasferimento dal PSG al Milan, spiegando di aver desiderato l'addio al club francese già a gennaio. Decisiva la chiamata di Amorim, che gli ha trasmesso fiducia e l'ha voluto fortemente a Milano. L'attaccante portoghese si è detto molto soddisfatto della nuova esperienza, sottolineando di poter finalmente giocare nel proprio ruolo con la maglia numero 9. In chiusura, l'attaccante portoghese ha parlato del rapporto con Luka Modrić, con cui condivide anche i posti vicini nello spogliatoio, definendolo una persona riservata ma partecipe e svariati momenti.
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