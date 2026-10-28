Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per correggere il Varismo, una problematica che lo accompagna ormai da diversi anni e che ha continuato a condizionare le sue ginocchia anche dopo la fine della sua carriera calcistica.

Ex Milan, Zambrotta operato nuovamente

L'ex terzino rossonero e della nazionale italiana è finito nuovamente sotto i ferri pochissimi giorni fa, dopo una prima operazione effettuata nel novembre scorso. Il Varismo è un'anomalia che intacca l'allineamento degli arti inferiori, conferendo alle gambe una conformazione a parentesi. Nel caso diperò, la situazione si aggravata molto dopo il ritiro dal calcio giocato, anche in seguito all'asportazione dei menischi.

L'ex campione del mondo ha voluto condividere un aggiornamento sulle proprie condizioni attraverso un post su Instagram, nel quale ha voluto ringraziare l'équipe medica dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, responsabile dell'intervento. L'operazione eseguita è un'osteotomia, una procedura chirurgica molto importante che consente di correggere l'asse dell'arto e di ridistribuire il carico sul ginocchio.

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Ovviamente non si tratta di un percorso semplice, e il recupero richiederà tanto tempo e pazienza. Zambrotta tuttavia, affronta questa nuova sfida con determinazione. All'ex calciatore vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la redazione di Pianeta Milan.