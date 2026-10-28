Ruben Amorim, allenatore del Milan, riparte da quelle che sono le sue certezze: nella vittoria per 2-0 contro l'Udinese, Modrić e Pulisic hanno dimostrato ancora una volta quanto la qualità individuale possa fare la differenza, soprattutto in un momento complicato come quello che stanno vivendo sul piano degli infortuni. Il gol che ha bloccato la partita è stato il manifesto delle caratteristiche dei due giocatori: una pennellata perfetta del croato e un controllo di sinistro dell'americano, una giocata di tecnica nata da una grandissima intesa tra i due calciatori.

Milan, Amorim si affida a due fari

alle prese con le assenze disi è affidato ai due punti fermi della squadra, e la risposta è stata immediata:ha illuminato la serata mentreha ritrovato la via del gol.

La gestione del croato segue una linea ben precisa: evitare di sovraccaricare il centrocampista, soprattutto quando il calendario propone più impegni. Dopo la prima sosta per le nazionali, il numero 14 rossonero ha alternato presenze da titolare e turni di riposo in panchina, come successo contro Sassuolo e Salisburgo.

Considerando il derby, in programma sabato, contro il Bologna potrebbe arrivare un'esclusione: Modrić dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio alla coppia forma formata da Musah e Jashari. L'obiettivo di Amorim, infatti, è chiaro: avere il croato nelle migliori condizioni possibili per la stracittadina contro l'Inter.

Come riferito al Corriere dello sport, oltre all'assist per Pulisic, a impressionare è stata anche la risposta atletica del centrocampista: all'85esimo minuto di gioco, Modrić ha percorso circa 50 metri per rincorrere Vinciati, giovane calciatore dell'Udinese lanciato in contropiede.

Anche Pulisic ha lasciato il segno: il suo secondo gol ricorda, per qualità del controllo, quello realizzato contro il Lecce in cui, in quell'occasione, era stato protagonista di un aggancio volante di sinistro sul lancio di Pavlovic. Contro l'Udinese invece ha preso il pallone con il mancino prima di battere Okoye col destro.

La posizione da trequartista gli permette di sfruttare al meglio la sua visione di gioco, la tecnica e la capacità di attaccare gli spazi. Qualità che possono essere decisive per un Milan chiamato a trovare continuità. In vista delle sfide contro Bologna e Inter Amorim dovrà gestire con molta attenzione l'energie dei suoi uomini.