“Nulla lo toccherà”: Thierry Henry incensa Luis Enrique dopo la vittoria del PSG

Il Paris Saint-Germain approda in semifinale di Champions League, confermando il proprio status tra le big d’Europa. Nonostante la sconfitta per 3-2 al Villa Park contro l’Aston Villa di Unai Emery, il successo per 3-1 ottenuto all’andata al Parco dei Principi è stato sufficiente per garantire il passaggio del turno ai parigini.