Milan-Atalanta, 33^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. I rossoneri torneranno in campo a Pasqua dopo la convincente vittoria contro l'Udinese e il cambio tattico di Sergio Conceicao. La squadra di Sergio Conceicao dovrà cercare di vincere tutte le partite restanti per sperare di rimontare in campionato e trovare un posto in Europa in vista della prossima stagione. Il portoghese ha trovato la sua carta vincente? Ecco le probabili formazioni di Milan-Atalanta da Gazzetta.it. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>