Milan-Atalanta, più Abraham di Jovic. E sul futuro dell'inglese ...

Per Milan-Atalanta, secondo il 'CorSport', con Giménez ancora presumibilmente fuori dai giochi per l'infortunio rimediato in Milan-Fiorentina di due settimane fa, Abraham è favorito su Jovic. Il quale, invece, era partito titolare nell'ultima trasferta in casa dell'Udinese. I numeri, d'altronde, parlano per Abraham. Ha segnato 10 gol e fornito 7 assist in 41 partite totali. Contando i minuti complessivi giocati in tutte le competizioni (1.663), Abraham ha messo a referto un gol o un assist ogni 98 minuti. Quasi una partecipazione a partita.

L'inglese, dunque, in un modo o nell'altro riesce spesso a determinare. Conceição, quindi, dovrebbe schierarlo dall'inizio in Milan-Atalanta. Così da rodarlo in vista del derby di mercoledì prossimo, in Coppa Italia, la semifinale di ritorno della competizione nazionale contro l'Inter. Abraham, che ha già punito i nerazzurri all'andata, vorrebbe tanto ripetersi. Per il bene del Milan e del suo futuro.

Tra un mese circa summit con la Roma per lui e Saelemaekers — Tra un mese, infatti, verso fine stagione, bisognerà anche capire se l'operazione con la Roma che coinvolge anche Saelemaekers andrà in porto per uno scambio dei giocatori. Le dirigenze, ha commentato il quotidiano romano, si siederanno presto ad un tavolo con la chiara idea di confermare i rispettivi calciatori con due possibili modalità.

O con il rinnovo dei prestiti, magari aggiungendo una cifra per il diritto di riscatto, o trattando l'acquisto a titolo definitivo per una cifra che balla per entrambi attorno ai 25 milioni di euro.