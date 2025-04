Milan-Atalanta, avanti con il nuovo modulo: un ballottaggio in attacco

Domenica 20 aprile, alle ore 20:45, il Milan di Sérgio Conceição ospiterà a 'San Siro' l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per la 33^ giornata della Serie A 2024-2025 e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore portoghese riproporrà le variazioni tattiche viste nell'ultimo weekend di campionato, in occasione della vittoriosa trasferta (0-4) in casa dell'Udinese.