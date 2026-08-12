Ronaldinho pronto a investire nel basket francese: avviati i contatti con il Monaco per salvare il club dal fallimento
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In attesa di vederlo all'opera con il Ravenna in Serie C, Ronaldinho prepara un investimento nel basket francese. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘L'Équipe’, l'ex fuoriclasse brasiliano avrebbe avviato una trattativa per acquistare l'AS Monaco, club di pallacanestro transalpino attualmente escluso dai campionati professionistici.
La proposta di Ronaldinho per il MonacoSecondo ‘L'Équipe’, Ronaldinho avrebbe avanzato un'offerta ufficiale insieme a ‘Clayton Sport’, fondo di investimento e venture builder con sede in Andorra. La proposta è stata formulata al direttore esecutivo del club Oleksiy Yefimov. Il piano prevede la copertura immediata del debito da 2,5 milioni di euro verso l'Eurolega e la copertura della fideiussione bancaria da 5 milioni richiesta dalla federazione francese per l'iscrizione al campionato.
Le cifre e il ruolo di RonaldinhoL'impegno finanziario stimato si aggira intorno ai 10 milioni di euro a stagione per un arco temporale che ‘L'Équipe’ stima tra i 3 e i 5 anni. Nell'operazione, l’ex trequartista del Milan ricoprirebbe il doppio ruolo di azionista e uomo immagine.
La parentesi al Milan di RonaldinhoL'esperienza al Milan di Ronaldinho inizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete nel derby contro l'Inter. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero con 10 gol in 36 presenze. Nell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio di miglior assist-man della Serie A 2009/2010, prima della cessione a titolo definitivo al Flamengo nel gennaio del 2011.
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