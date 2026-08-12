In attesa di vederlo all'opera con il Ravenna in Serie C, Ronaldinho prepara un investimento nel basket francese. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘L'Équipe’, l'ex fuoriclasse brasiliano avrebbe avviato una trattativa per acquistare l'AS Monaco, club di pallacanestro transalpino attualmente escluso dai campionati professionistici.

La proposta di Ronaldinho per il Monaco

Le cifre e il ruolo di Ronaldinho

La parentesi al Milan di Ronaldinho

Secondo ‘L'Équipe’,avrebbe avanzato un'offerta ufficiale insieme a ‘Clayton Sport’, fondo di investimento e venture builder con sede in Andorra. La proposta è stata formulata al direttore esecutivo del clubIl piano prevede la copertura immediata del debito daverso l'Eurolega e la copertura della fideiussione bancaria darichiesta dalla federazione francese per l'iscrizione al campionato.L'impegno finanziario stimato si aggira intorno aiper un arco temporale che ‘L'Équipe’ stima tra i 3 e i 5 anni. Nell'operazione, l’ex trequartista del Milan ricoprirebbe il doppio ruolo di azionista e uomo immagine.L'esperienza aldiinizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete nel derby contro l'Inter. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero conNell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio diprima della cessione a titolo definitivo alnel gennaio del 2011.