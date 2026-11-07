Il ritorno di Christopher Nkunku al Lipsia sta dando i risultati sperati. Dopo un periodo molto complicato al Milan, l'attaccante francese sembra aver ritrovato la giusta continuità in Germania, dove sta tornando ai livelli visti in passato.

Milan, Nkunku rinato

Il contesto della, caratterizzato da maggiori spazi in avanti, e il ritorno ad un ruolo più congeniale in base alle sue caratteristiche, stanno favorendo la rinascita dell'ex rossonero. Una conferma è arrivata anche nel pomeriggio di oggi, nella sfida vinta dalper 5-2 contro

Il rendimento del francese con la maglia del club tedesco è finora positivo. Considerando campionato e Champions League, Nkunku ha collezionato 5 gol e 4 assist in 11 partite. Numeri davvero importanti per il giocatore, che in Germania sembra aver ritrovato il su habitat naturale.

Il possibile riscatto

è approdato nuovamente in Germania la scorsa estate, lasciando il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. l'accordo tra i due club è stato raggiunto su una base di 28 milioni di euro. Il Milan, ovviamente, osserva la situazione da lottano, cercando di capire cosa farà il club tedesco a fine stagione.

Una cosa è certa, se il calciatore continuerà a sfornare prestazioni positive, fornendo gol e assist alla squadra, il riscatto è più che certo.