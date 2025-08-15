A Milan-Bari, primo impegno ufficiale della stagione 2025/26, non ci sarà la conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. Il tecnico, squalificato per due giornate in Coppa Italia, salterà la prima uscita sulla panchina rossonera.
Niente Milan-Bari per Allegri: il ritorno a San Siro sulla panchina rossonera slitta
MILAN-BARI
Niente Milan-Bari per Allegri: il ritorno a San Siro sulla panchina rossonera slitta
Allegri, esordio con il Milan rimandato: il tecnico salterà la prima contro il Bari per squalifica—
La squalifica risale alla finale di Coppa Italia del 2024, quando Allegri guidava ancora la Juventus. Pertanto, il ritorno del tecnico a San Siro sulla panchina del Milan è rimandato al 23 agosto, in occasione della partita di campionato contro la Cremonese.
