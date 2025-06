Neymar e il Santos: rinnovo lampo, futuro già scritto?

Questa soluzione contrattuale offre a Neymar una libertà decisionale. Il giocatore non sarà infatti vincolato al Santos in caso decidesse di cambiare maglia nella prossima finestra di mercato. La volontà del padre-agente del giocatore di ascoltare eventuali proposte da altri club, anche in occasione del Mondiale per Club, è stata confermata. Tuttavia, una partenza immediata, a stagione in corso, sarebbe stata percepita negativamente per l'immagine di "O'Ney".