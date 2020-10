News Milan – Inter-Milan, derby a rischio per Tonali? La verità

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Un derby completamente sconvolto dal coronavirus. Mancano ancora diversi giorni a Inter-Milan, gara in programma il 17 ottobre, ma ogni giorno arrivano notizie non confortanti per entrambe le squadre.

Anche Matteo Gabbia, nella giornata di oggi, è risultato positivo al coronavirus nel ritiro dell’Under 21 in Islanda insieme ad Alessandro Plizzari, portiere della Reggina. Le regole nazionali prevedono un isolamento di quattordici giorni e successivamente l’obbligo di effettuare un nuovo tampone per uscire dall’Islanda.

Dopo però alcuni contatti istituzionali tra i due Paesi, le autorità islandesi hanno deciso di parte la delegazione azzurra. Dunque Sandro Tonali, centrocampista del Milan, e Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter, saranno a disposizione per il derby, a meno ovviamente di nuove positività al Covid.

