Nazionali, Milan oggi in campo: i giovani dell'Italia e non solo. Ecco il programma nel dettaglio

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Continuano la sosta e le partite delle varie nazionali con tanti calciatori del Milan impegnati anche nella giornata di oggi, primo ottobre 2026: saranno sei i rossoneri in campo: si tratta di Pervis Estupinan, Strahinja Pavlovic, Gonçalo Ramos e i tre italiani convocati con l'Under 21 ovvero Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda.
- Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Camarda: Armenia-Italia, ore 18.30 (Qualificazioni Europeo Under 21).
- Pervis Estupinan: Giappone-Ecuador, ore 12.10 (Amichevole Kirin Cup).
- Strahinja Pavlovic: Germania-Serbia, ore 20.45 (UEFA Nations League).
- Gonçalo Ramos: Danimarca-Portogallo, ore 20.45 (UEFA Nations League).
Per i giovani rossoneri è la prima partita di questa sosta nazionale ed è già molto importante visto che l'Italia deve trovare punti importanti per la qualificazione. Anche per questo motivo calciatori come Cisse o Bartesaghi non sono stati presi in considerazione dall'Italia maggiore di Mancini.
Il bilancio dei rossoneri: gol per Ramos, ansia PavlovićRicapitoliamo invece gli impegni precedenti degli altri rossoneri: Estupinan ha giocato 90 minuti nell'amichevole del suo Ecuador contro la Corea del Sud (sconfitta per 3-0). Rimanendo in difesa: Strahinja Pavlovic ha giocato 90 minuti contro la Grecia e poi è uscito al 71' contro l'Olanda per un problemino fisico. Gonçalo Ramos ha trovato spazio da titolare contro la Norvegia trovando anche il gol decisivo con un bellissimo pallonetto.
L'allarme di Ruben Amorim: a ottobre scatta il tour de forceSarà importante per Ruben Amorim ritrovare i suoi calciatori alla massima forma possibile e il prima possibile visto che il Diavolo avrà un mese di ottobre da incubo che inizierà l'undici ottobre contro il Sassuolo e terminerà il 31 nel derby contro l'Inter. Sarà essenziale avere tutti i calciatori disponibili e al massimo della forma, perché le rotazioni saranno inevitabili.
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