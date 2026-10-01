Nazionali, Milan oggi in campo: i giovani dell'Italia e non solo. Ecco il programma nel dettaglio

Continuano la sosta e le partite delle varie nazionali con tanti calciatori del Milan impegnati anche nella giornata di oggi, primo ottobre 2026: saranno sei i rossoneri in campo: si tratta di Pervis Estupinan, Strahinja Pavlovic, Gonçalo Ramos e i tre italiani convocati con l'Under 21 ovvero Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda.

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Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Camarda: Armenia-Italia, ore 18.30 (Qualificazioni Europeo Under 21).

Armenia-Italia, ore 18.30 (Qualificazioni Europeo Under 21). Pervis Estupinan: Giappone-Ecuador, ore 12.10 (Amichevole Kirin Cup).

Giappone-Ecuador, ore 12.10 (Amichevole Kirin Cup). Strahinja Pavlovic: Germania-Serbia, ore 20.45 (UEFA Nations League).

Germania-Serbia, ore 20.45 (UEFA Nations League). Gonçalo Ramos: Danimarca-Portogallo, ore 20.45 (UEFA Nations League).

Ecco nel dettaglio il programma di oggi:

Per i giovani rossoneri è la prima partita di questa sosta nazionale ed è già molto importante visto che l'Italia deve trovare punti importanti per la qualificazione. Anche per questo motivo calciatori come Cisse o Bartesaghi non sono stati presi in considerazione dall'Italia maggiore di Mancini.

Il bilancio dei rossoneri: gol per Ramos, ansia Pavlović

L'allarme di Ruben Amorim: a ottobre scatta il tour de force

Ricapitoliamo invece gli impegni precedenti degli altri rossoneri: Estupinan ha giocato 90 minuti nell'amichevole del suo Ecuador contro la Corea del Sud (sconfitta per 3-0). Rimanendo in difesa:con un bellissimo pallonetto.Sarà importante per Ruben Amorim ritrovare i suoi calciatori alla massima forma possibile e il prima possibile visto che il Diavolo avrà unche inizierà l'undici ottobre contro il Sassuolo e terminerà il 31 nel. Sarà essenziale avere tutti i calciatori disponibili e al massimo della forma, perché le rotazioni saranno inevitabili.