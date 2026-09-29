Nel bene o nel male è la sua sosta. Goncalo Ramos è uno degli uomini più discussi tra Milan e Portogallo, soprattutto dopo i 74 milioni di euro investiti in estate dal club rossonero, che lo hanno reso il calciatore più pagato dell'intera storia del diavolo. L'avvio di stagione non è stato poi così negativo per quanto riguarda le prestazioni, ma i problema resta uno solo: il gol.

Milan, il dilemma Ramos

Fino ad ora si conta solamente una rete, troppo poco per un centravanti arrivato con aspettative molto alte.lavora sodo, pressa, corre e si sacrifica, am tira poco e appare molto lontano dall'area di rigore avversaria. E' questo l'aspetto sul quale, come riferito a Tuttosport, dovrà intervenire durante la sosta.

Ramos ha però trovato una risposta importante con la maglia della Nazionale. Contro la Norvegia, ad Oslo, il centravanti ha sfruttato un errore di Nyland e con un pallonetto ha segnato il gol del 2-1, collezionando il 12 in 29 presenze con il Portogallo. Una rete pesante anche perchè è arrivata grazie alla panchina di Cristiano Ronaldo.

Nella precedente sfida contro il Galles, Jorge Jesus aveva schierato il gigante di Lisbona titolare, sostituendolo al 67esimo minuto di gioco proprio con Ramos. Contro la Norvegia, invece, il CT ha deciso di fare una scelta opposta: Ramos titolare, Ronaldo in panchina, per tutti i 90 minuti.

Una decisione che ha alimentato il dibattito. Da "Ramos deve giocare di più" a "Come si può lasciare fuori Ronaldo tutta la partita?". Il gol del giovane rossonero, però, ha rafforzato il suo nome.

Ora, Jorge Jesus dovrà decidere chi schierare contro la Danimarca. Una possibilità quella di vedere insieme Ramos e Cristiano Ronaldo, con Joao Felix come sacrificato. Una soluzione molto interessante, considerando anche che CR7 è andato a segno nelle due partite precedenti.

Ramos, ora, come ora, si torva al centro di un vero e proprio doppio esame. Al Milan deve trasformare i movimenti in gol, con il Portogallo dee conquistarsi spazio in una Nazionale dove la presenza di CR7 continua ad avere un peso specifico, nonostante i 41 anni di età.