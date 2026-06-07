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Nazionali, l’Italia u17 è campione d’Europa: battuto il Belgio ai rigori

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L'italia può tornare a sorridere: la nazionale under17 ha battuto il Belgio diventando campione d'Europa: la partita e il tabellino
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano bellissime notizie per il calcio italiano: l'Italia Under 17 è campione d'Europa. I ragazzi di Franceschini, commissario tecnico della Nazionale, hanno battuto il Belgio dopo una partita molto combattuta, terminata solamente ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1 nei 90 minuti.

Nazionale, festeggia l'Italia: under17 campione d'Europa

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In tuta la storia del torneo, per l'Italia si tratta del secondo successo. Parlando dei 90 minuti di gioco, il Belgio era andato in vantaggio all'85 esimo minuto di gioco con il giovane Ojea, subentrato solamente pochi minuti prima della sua rete. Poi, al 90esimo minuto, arriva il guizzo di Fugazzola, con i giovane che segna il gol pesantissimo dell'1-1.

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Dopodiché, la partita è continuata ai calci di rigore, senza passare per i supplementari: ad avere la meglio è stata, per l'appunto, l'Italia che segna ben 5 rigori dopo i due errori consecutivi degli avversari.

Il tabellino

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BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke (83' Achabar), Driessen (72' Ojea), Nga Kana (90'+2 Verstrepen);

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo (87' Dattilo); Gasparello (58' Ballarin), Okon, Biondini (87' Fugazzola); Corigliano (67' Landi); Perillo, Croci (58' Casagrande). CT

GOL: 85' Ojea, 90' Fugazzola

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