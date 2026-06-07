Dopodiché, la partita è continuata ai calci di rigore, senza passare per i supplementari: ad avere la meglio è stata, per l'appunto, l'Italia che segna ben 5 rigori dopo i due errori consecutivi degli avversari.
Il tabellino—
BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke (83' Achabar), Driessen (72' Ojea), Nga Kana (90'+2 Verstrepen);
ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo (87' Dattilo); Gasparello (58' Ballarin), Okon, Biondini (87' Fugazzola); Corigliano (67' Landi); Perillo, Croci (58' Casagrande). CT
GOL: 85' Ojea, 90' Fugazzola
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