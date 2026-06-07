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Nazionale, Guardiola spegne tutti i sogni: “Per il momento voglio fermarmi”

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Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale Italiana? Un sogno destinato a rimanere tale, almeno per il momento: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Da quando Pep Guardiola ha annunciato il suo addio al Manchester City, tutto il mondo del calcio si pone una domanda nella propria testa: quale sarà prossimo passo dell'allenatore? Le voci, ovviamente, si sono sbizzarrite e, nelle ultime settimane, sono cresciuti i rumors che hanno accostato il suo nome alla panchina della Nazionale Italiana.

Nazionale, in panchina arriva Guardiola?

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A fare chiarezza è stato lo stesso Guardiola. Intercettato da alcuni giornalisti all'inaugurazione del nuovo campo della Fondazione Cruyff presso la scuola La Salle di Manresa, l'allenatore ha voluto rispondere ad alcune domande con tono ironico:

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"Tornerò a studiare a La Salle, dove sono stato da bambino, e diventerò insegnante".

Una battuta che ha strappato alcuni sorrisi a tutti i presenti. Quando, però, i giornalisti hanno continuato a fargli domande specifiche sul suo futuro, l'allenatore catalano ha cambiato decisamente tono, tornando a parlare seriamente per poi fare una sorta di tracciato :

Per il momento voglio fermarmi qui per un po’ e vedere cosa mi riserverà il futuro. Nemmeno io so cosa succederà".

Le sue dichiarazioni, infatti, confermano quanto pensato da diversi esperti: un vero e proprio anno sabbatico, come già fato in precedenza da Massimiliano allegri. Dopo anni alla guida del City, l'ex allenatore del Barcellona vuole staccare la spina e seguire il calcio da 'spettatore'.

Il suo approdo sulla panchina della Nazionale Italiana, perciò, rimarrà momentaneamente un sogno. Ma nel calcio si sa, i tempi possono cambiare. Per ora, però, Guardiola ha deciso di prendersi una pausa, più che meritata.

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