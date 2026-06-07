Da quando Pep Guardiola ha annunciato il suo addio al Manchester City, tutto il mondo del calcio si pone una domanda nella propria testa: quale sarà prossimo passo dell'allenatore? Le voci, ovviamente, si sono sbizzarrite e, nelle ultime settimane, sono cresciuti i rumors che hanno accostato il suo nome alla panchina della Nazionale Italiana.