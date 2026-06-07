"Tornerò a studiare a La Salle, dove sono stato da bambino, e diventerò insegnante".
Una battuta che ha strappato alcuni sorrisi a tutti i presenti. Quando, però, i giornalisti hanno continuato a fargli domande specifiche sul suo futuro, l'allenatore catalano ha cambiato decisamente tono, tornando a parlare seriamente per poi fare una sorta di tracciato :
“Per il momento voglio fermarmi qui per un po’ e vedere cosa mi riserverà il futuro. Nemmeno io so cosa succederà".
Le sue dichiarazioni, infatti, confermano quanto pensato da diversi esperti: un vero e proprio anno sabbatico, come già fato in precedenza da Massimiliano allegri. Dopo anni alla guida del City, l'ex allenatore del Barcellona vuole staccare la spina e seguire il calcio da 'spettatore'.
Il suo approdo sulla panchina della Nazionale Italiana, perciò, rimarrà momentaneamente un sogno. Ma nel calcio si sa, i tempi possono cambiare. Per ora, però, Guardiola ha deciso di prendersi una pausa, più che meritata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA