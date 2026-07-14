La rivoluzione in casa azzurra è partita ufficialmente. Con le caselle dirigenziali colmate con l'arrivo di Paolo Maldini, ex Milan, nel ruolo di direttore tecnico e Presidente del Club Italia, e di Leonardo in veste di advisor strategico, la Nazionale ha finalmente ritrovato le sue guide. Ora, però, manca il tassello più importante, l'uomo che dovrà sedersi sulla panchina azzurra: il Commissario Tecnico.

Nazionale, caccia al commissario tecnico

I tempi stringono e il presidente del CONIha tracciato la strada fissando una deadline: la scelta definitiva arriverà alla fine di questa settimana. Tar i grandi nomi in corsa, uno in particolare sta prendendo sempre più quota: quello di Andrea Pirlo.

Secondo diversi quotidiani, la candidatura di Andrea Pirlo sta guadagnando quota minuto dopo minuto. Sebbene la decisione finale non sia stata ancora presa, l'ex calciatore del Milan, e compagnia di Maldini, rappresenta molto di più di una semplice opzione. La figura di Pirlo, infatti, racchiude un identikit perfetto:

Predisposizione alla gestione dei giovani: Pirlo incarna un calcio di possesso, perfetto per rivalorizzare il talento della rosa.

Pirlo incarna un calcio di possesso, perfetto per rivalorizzare il talento della rosa. Statura internazionale: da giocatore ha vinto tutto, conquistando la Coppa del Mondo nel 2006 da vero protagonista. Lo spogliatoio sarebbe dalla sua parte.

L'alleanza con Maldini

Il vero punto di forza diè senza dubbio il suo legame forte con. I due non condividono soltanto una bacheca stracolma di trofei, ma sono legati da una profonda amicizia extra-campo. Questo feeling non è affatto una novità.

Già nel 2023, quando Maldini era alla guida dell'area tecnica del Milan, la bandiera rossonera aveva già provato a portare Pirlo sulla panchina del Diavolo. In quell'occasione poi, la società aveva deciso di dare continuità a Pioli. Ogg, tre anni dopo, Maldini ha pieno potere decisionale, e potrebbe far approdare il suo ex compagno sulla panchina più importante di tutte.

Gli altri nomi

I ritorni: restano caldi i nomi di Conte e Mancini , due profili che conoscono alla perfezione l'ambiente azzurro e sanno come vincere.

restano caldi i nomi di , due profili che conoscono alla perfezione l'ambiente azzurro e sanno come vincere. i sogni: Sullo sfondo rimangono i nomi di Guardiola e Deschamps, suggestioni decisamente complesse da concretizzare.

Sul tavolo della FIGC, però, ci sono anche astronomi che rappresentano vere e proprie garanzie di successo: