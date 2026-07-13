Non solo Paolo Maldini per la Nazionale. Sembra essere iniziato definitivamente iniziato un nuovo ciclo per la FIGC: Malagò ha preso le redini della Federcalcio e come prima vera mossa ha convinto Paolo Maldini a unirsi al progetto, affidandogli la presidenza del Club Italia e il ruolo di direttore tecnico. La bandiera rossonera ha accettato questo ruolo e l'incredibile responsabilità che ne consegue, ma ha avanzato una richiesta: avere con lui Leonardo.

La sua carriera

Il suo ruolo in Nazionale

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"Un giocatore va valutato sotto l'aspetto tattico, tecnico, medico e psicologico. Quando si parla di sviluppo, il ragazzo deve essere monitorato in tutto e aiutato".

Il brasiliano, cittadino italiano dal 2008, ha condiviso anni importanti con Maldini in rossonero, incluso un breve periodo (nella stagione 2018/19) nel reparto. Poi, in disaccordo con i piani di Elliott, rassegna le dimissioni dal ruolo di direttore dell'area tecnico-sportiva e nel 2019 torna a, ricoprendo nuovamente il ruolo di direttore sportivo (come nella sua precedente esperienza dal 2011 al 2014) fino al 2022. In Francia non è riuscito a vincere la tanto desiderata Champions League, ma è stato complice di diversi colpi incredibili, dall'ingaggio dia quello diCome riportato da Gazzetta dello Sport, Leonardo sarà un, ma il suo ruolo non sarà solamente di rappresentanza: l'ex DS del PSG gode di conoscenze ed esperienza calcistica di primo livello, avendo contatti con tutti i membri più importanti del mondo del calcio. Il suo professore è statostando al suo fianco, Leonardo ha appreso come si gestisce un Club di successo, assorbendo il più possibile e creandosi un bagaglio di esperienza tutt'altro che superficiale. L'ex Milan è abituato a vincere, dopo gli anni vissuti a Parigi e le esperienze da calciatore, diventando campione del mondo con il Brasile nel 1994.Proprio ai verdeoro è stato accostato nel 2014, ma la sua prima esperienza in una Nazionale sarà con gli Azzurri: il duro lavoro sarà fondamentale e l'apporto del brasiliano anche in termini disi potrà rivelare più che utile.

Queste sue dichiarazioni, riportate da Gazzetta, fanno ben sperare per il futuro delle giovanili azzurre e per le linee guida che saranno date ai Club Italiani. La presenza di Leonardo, dunque, non sarà assolutamente simbolica: la sua abilità diplomatica e la sua esperienza in questo mondo non possono che fare bene al nostro movimento calcistico.