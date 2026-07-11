Una vera e propria svolta epocale, un terremoto destinato a cambiare per sempre il calcio italiano. Dopo una lunga attesa e un corteggiamento molto forte, Paolo Maldini, bandiera del Milan, ha finalmente accettato la proposta del nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, sancendo il suo attesissimo ritorno operativo nel mondo del calcio.

Ex Milan, Maldini torna 'in campo': nuovo DT della Nazionale

Non si tratterà di un semplice ruolo di rappresentanza, l'ex capitano rossonero andrà a ricoprire una carica dai poteri vastissimi: sarà, infatti il nuovo, ma anche presidente del

La conferma è arrivata direttamente attraverso una nota ufficiale che formalizza anche un clamoroso ritorno di una seconda figura che ha guidato l'area tecnica del Milan in passato insieme a Maldini: Leonardo entrerà in azzurro nella qualità di advisor:

"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia".