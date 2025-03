Nations League, il Portogallo cade in Danimarca: Leao brilla a tratti

Leao tra i migliori nel primo tempo, Joao Felix non entra

Rafael Leao, schierato titolare, ha disputato un buon primo tempo, risultando uno dei giocatori più pericolosi per la squadra di Roberto Martínez. Secondo A Bola, l’esterno del Milan è stato il più ispirato nella prima frazione, creando occasioni sulla fascia sinistra e servendo un perfetto assist di testa per Dalot, che ha poi messo Ronaldo in condizione di segnare. Nella ripresa, però, il suo impatto è calato, portando il ct a sostituirlo al 76’, due minuti prima del gol danese. Serata anonima invece per Joao Felix, rimasto in panchina per tutta la gara.