Sandro Tonali (centrocampista Newcastle United ed ex AC Milan) qui con la maglia dell'Italia | Milan News (Getty Images)

Italia-Germania 2-1, la nazionale azzurra non riesce a battere i tedeschi nell'andata dei quarti di finale della Nations League. Un ottimo primo tempo per la squadra di Luciano Spalletti che però è riuscita solamente a segnare una rete. Nella ripresa l'Italia cala fisicamente e arriva la rimonta tedesca. Tra i giocatori più brillante c'è senz'altro Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Milan è stato autore di una prima mezz'ora importante ritrovando il gol nel suo 'vecchio' San Siro. Ecco i voti e le pagelle dell'ex rossonero dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA