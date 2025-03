Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Italia-Germania 2-1 sottolineando le prestazioni degli ex Milan in campo tra cui Tonali

"Peccato non meritava di perdere. L'Italia si fa rimontare dalla Germania nel secondo tempo nonostante un Tonali monumentale". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Italia-Germania 2-1 sottolineando le prestazioni degli ex Milan in campo. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Primo tempo autorevole, tra i più belli degli Azzurri. Monumentale Tonali è quasi limitativo. L'Italia ha dominato nella prima mezz'ora, dove Tonali è stato incredibile. Sul suo gol un grande applauso di San Siro".