Napoli, tegola Scudetto: stagione finita per Buongiorno, lesione all’adduttore

Brutte notizie per il Napoli nella cruciale fase finale della corsa Scudetto: out Buongiorno per infortunio

Brutte notizie per il Napoli nella cruciale fase finale della corsa Scudetto. Il difensore Alessandro Buongiorno è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio rimediato durante la sfida contro il suo ex Torino domenica scorsa. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra , ponendo di fatto fine alla sua stagione.

Napoli, tegola Scudetto: stagione finita per Buongiorno

L'infortunio, occorso al 64' della partita contro i granata, rappresenta una perdita significativa per il tecnico del Napoli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave nel reparto arretrato per le ultime quattro decisive giornate di Serie A. Buongiorno, arrivato nel mercato di gennaio e rapidamente diventato un punto di riferimento della difesa azzurra, non potrà dunque scendere in campo per aiutare i suoi compagni nella volata finale per il titolo.