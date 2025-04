Panchina Milan, ecco il borsino: chi sale e chi scende tra Allegri, Sarri e...

Come segnalato quest'oggi, poi, in rialzo anche le quotazioni di Maurizio Sarri, con l'ex allenatore della Lazio che avrebbe voglia di rimettersi in gioco e ci sarebbero già stati dei contatti proprio con il Milan. Non dimentichiamo Vincenzo Italiano, autore di una grande stagione con il Bologna finora ma ritenuto non idoneo dalla dirigenza rossonera per guidare un top club come il Diavolo. Per Ancelotti, nonostante il romanticismo, le chance sono alquanto ridotte, soprattutto per la concorrenza del Brasile e delle ricche richieste dall'Arabia. Infine, c'è Roberto De Zerbi. La tensione in casa Marsiglia potrebbe condurre a un divorzio anticipato, ma resta un nome non molto popolare a Casa Milan.