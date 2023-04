Napoli-Milan, tuffo nel passato: si riaccende una storica rivalità | News

Si riaccende una rivalità del calcio italiano: Napoli-Milan sarà una gara che varrà sia lo scudetto sia un piazzamento in Champions League

Enrico Ianuario

Napoli-Milan è sempre una gara che evoca ricordi indelebili nelle menti dei tifosi azzurri e rossoneri, nella buona e nella cattiva sorte. Dopo aver dato vita a numerose battaglie alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, da due stagioni a questa parte Milan e Napoli sono tornati a lottare per degli obiettivi concreti. Quella di domani sera sarà una gara di fondamentale importanza per le due squadre: da una parte i ragazzi di Spalletti hanno l'occasione di scucire dal petto del Diavolo il tricolore e conquistarlo dopo più di 30 anni; dall'altra parte i ragazzi di Pioli dovranno vincere se vorranno continuare ad alimentare la speranza di partecipare anche alla prossima edizione della Champions League.

Napoli e Milan hanno dato diverse volte vita a sfide, anche a distanza, valevoli per degli obiettivi. Alla fine degli anni '80, le due squadre lottavano per la conquista dello scudetto. Erano le squadre più forti d'Italia, ma anche d'Europa e quindi del mondo. I partenopei potevano permettersi di sfoggiare il calciatore più forte di quell'epoca, ovvero Maradona, mentre i rossoneri schieravano in campo fenomeni come Gullit e Van Basten. Nella stagione 1987/88 il Milan vinse il suo undicesimo scudetto a discapito proprio del Napoli. Memorabile fu il match del 'San Paolo', terminato 2-3 per la squadra allenata da Arrigo Sacchi, il quale da lì in poi diede vita all'era trionfale di Silvio Berlusconi al comando al club. Memorabile è anche l'esito della stagione 1989/90.

Le due squadre si contendevano il tricolore, con il Napoli che dominò quel torneo per diverse giornate. Il Milan riuscì a rimontare, a sorpassare e a farsi rimontare, fin quando capitò la svolta alla 31^ giornata. In quell'occasione il Napoli giocava a Bergamo contro l'Atalanta, il Milan contro il Bologna. Quella dei partenopei era la partita della 'monetina di Alemao', calciatore che venne colpito in testa dopo il lancio, appunto, di una moneta. L'altro match, invece, si disputava a Bologna, con l'allora arbitro Lanese che non convalidò un gol netto ai felsinei. Dopo quella giornata, le due squadre si ritrovarono in testa alla classifica a pari punti. Alla penultima il Napoli sbancò Bologna, mentre il Milan perse partita e scudetto a Verona, chiudendo con 3 espulsioni. Quello fu l'ultimo grande Napoli di Maradona capace di vincere lo scudetto.

A distanza di numerosi anni, Milan e Napoli sono tornati finalmente a competere per grandi obiettivi. Cruciale l'incontro nella passata stagione, con i rossoneri capaci di imporsi 1-0 al 'Maradona' grazie ad un gol di Giroud che spianò la strada al Diavolo verso la conquista del 19esimo scudetto. Scudetto che molto probabilmente verrà conquistato in questa stagione dal Napoli che, con una vittoria, domani avrà la possibilità di avvicinarsi sempre di più al trionfo. Se la lotta scudetto è praticamente archiviata, tra pochi giorni Milan e Napoli daranno vita a due battaglie esclusive in Champions League. Lì si azzererà tutto: da un lato ci sarà la squadra più forte del campionato italiano che se la vedrà contro una delle squadre con più prestigio a livello europeo. Se il calcio italiano fatica a stare al passo degli altri grandi campionati, nel nostro piccolo si può assistere a delle belle battaglie che evocano ricordi memorabili. Domani Napoli-Milan segnerà una fetta di stagione: che vinca il migliore. Milan, può tornare di moda un obiettivo dalla Premier League >>>