Calciomercato – Prima Milan, poi Roma: quale futuro per Ziyech?

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo esterno destro per la prossima stagione. Il nome di Hakim Ziyech potrebbe non essere passato di moda.

Calciomercato Milan, torna di moda Ziyech?

Come ricorda calciomercato.com, negli ultimi tempi, il destino di Hakim Ziyech sembrava destinato a incrociarsi con la Serie A. In estate il Milan, prima di puntare su De Ketelaere, aveva a lungo trattato col Chelsea il prestito del marocchino. A gennaio, invece, era stato il turno della Roma, impegnata nel braccio di ferro con Zaniolo. Proprio nelle ultime ore della sessione invernale, il Psg sembrava pronto a definire l'accordo coi Blues, prima di un repentino cambio d'idea degli inglesi. Dopo gennaio, il marocchino è passato da tornare di nuovo titolare ad essere relegato in panchina. In estate però, il Chelsea lo venderà solo per un'offerta equa. Che possa tornare di moda per il Milan? Napoli-Milan, le parole di Stefano Pioli alla vigilia