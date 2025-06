Il Napoli ha celebrato la vittoria del quarto Scudetto della loro storia in questa stagione, ma lo ha fatto con un bottino di punti che, se analizzato, risulta essere il più basso nell'era dei tre punti a vittoria. Gli 82 punti conquistati dai partenopei rappresentano infatti la cifra minore mai registrata per alzare il titolo di Campione d'Italia.

Napoli campione con 82 Punti, il Milan di Pioli a 86: analisi degli scudetti "Low Score"

L'unico precedente in cui una squadra ha "vinto" con un punteggio inferiore risale alla stagione 2005/2006, quando l'Inter si classificò terza sul campo, per poi essere insignita del titolo a seguito delle pesanti penalizzazioni inflitte a Juventus e Milan a causa dello scandalo di Calciopoli. In quel caso, il titolo fu assegnato a tavolino.