Mercato Milan: spunta ‘Chico’ Conceicao, il “figlio d’arte” che piace ai rossoneri

Nonostante il recente rientro al Porto, la situazione legata a Conceicao non è assolutamente definita, soprattutto ora che il padre non è più alla guida tecnica. Il Milan sta monitorando la situazione con moltissima attenzione, consapevole che un talento del calibro di Chico potrebbe rappresentare un investimento strategico per il presente e, soprattutto, per il futuro. La concorrenza potrebbe essere agguerrita, ma il Milan sembra intenzionato a giocarsi le sue carte per un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già accumulato diverse esperienze significative in palcoscenici importanti come la Liga portoghese e il nostro campionato, la Serie A.