Milan, la rivoluzione è realtà: Allegri, Tare e gli obiettivi per la ricostruzione

E alla fine rivoluzione fu. Il Milan si affaccia alla nuova stagione dopo un'annata a dir poco fallimentare. Ottavo posto in campionato, precoce eliminazione dalla Champions League, sconfitta in finale di Coppa Italia e ultimo, ma non per importanza, l'esclusione da ogni coppa europea. A seguito di tali risultati, il Diavolo non poteva non affidarsi a una guida esperta e, soprattutto, brava a muoversi in un'ambiente che vede, ancora, diversi problemi. Gli arrivi di Massimiliano Allegri e Igli Tare guidano così una rivoluzione forse tardiva ma assolutamente necessaria.