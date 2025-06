Mercato Milan, Romano: 'Chiesa, Vlahovic e... l'Al-Hilal su Theo Hernandez'

Sul suo canale Youtube , Fabrizio Romano ha parlato di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic , giocatori accostati al Milan , ma anche della situazione di Theo Hernandez e il possibile ritorno dell' Al-Hilal : "Posso confermare la volontà di Federico Chiesa: vuole lasciare il Liverpool. Chiesa crede sia arrivato il momento di giocare di più, gli infortuni sono smaltiti e al Liverpool ha trovato poco spazio. Il giocatore sta spingendo per un ritorno in Italia e, da quello che risulta, ci sono state delle chiamate informative con il Napoli. Il rapporto con i suoi agenti è molto buono e il Napoli è informato su questo desiderio di rientrare in Italia. Poi si parla di tante squadre e capiremo meglio per quanto riguarda le altre possibilità italiane, vedremo cosa accadrà con il Milan, ma fino a questo momento l'unica chiamata è quella del Napoli".

Infine, l'insider di mercato ha concluso: "A proposito di Milan, abbiamo detto di accordi raggiunti con l'Atletico Madrid non ce ne fossero per quanto riguarda Theo Hernandez. Quello che posso raccontarvi su Theo e Osimhen è che l'Al-Hilal si è arreso per ciò che riguarda la finestra di mercato legata al Mondiale per Club, ma quello che può capitare è che, essendo trattative di giugno, possano ripresentarsi queste opportunità. Posso dirvi che l'Al-Hilal continua a pensare a questi giocatori, continua a pensare a Theo Hernandez con un candidato ideale. Manteniamo l'interesse arabo, sono questioni da monitorare. Su Vlahovic la Juventus vuole fare cassa, o comunque trovare una situazione: nel caso in cui si volesse continuare insieme quindi chiarirsi, nel caso in cui ci si volesse separare allora venderlo alle condizioni giuste".