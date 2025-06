Calciomercato Milan, prime mosse rossonere per Javi Guerra: tutti i dettagli

Tanti movimenti e tante voci per quanto riguarda il centrocampo del Milan. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders, i rumors su Musah e quelli su Loftus-Cheek, i rossoneri lavorano per rinnovare, quasi, completamente il proprio reparto centrale. Tra i nomi già letti e sentiti, Modric, Xhaka e Jashari, spunta un altro profilo per il quale il Diavolo inizia a muoversi seriamente.