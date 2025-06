Mercato Milan, rivoluzione sulla destra: una fascia e due obiettivi. Ecco chi

Il secondo nome, invece, è Marc Pubill, terzino destro dell’Almeria. Vi sarebbero stati dei contatti piuttosto approfonditi con l’agente Fali Ramadani per una pista che può accendersi presto. Pubill, inoltre, potrebbe sbarcare in Italia a un anno di distanza dal clamoroso dietrofront dell’Atalanta. Nell’estate del 2024, infatti, si era sottoposto alle visite mediche a Bergamo per conto dei nerazzurri prima dell’improvviso dietrofront.