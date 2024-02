Morte Brehme, le condoglianze del Milan alla famiglia e all’Inter

"L'AC Milan è profondamente addolorato per la scomparsa di Andreas Brehme, un vero grande del nostro calcio. Desideriamo porgere in questo momento le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e all'FC Internazionale", ha scritto, infatti, il club rossonero su 'Twitter'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>