Calcio in lutto, morto Brehme: aveva giocato anche nell’Inter

Andreas Brehme, ex terzino sinistro dell'Inter e della Nazionale tedesca, è morto a 63 anni per un arresto cardiaco. Le ultime news

Gravissimo lutto nel mondo del calcio. È morto stamattina, infatti, per un arresto cardiaco Andreas Brehme, ex terzino sinistro di Bayern Monaco, Inter e Nazionale tedesca. Aveva 63 anni. Brehme aveva vinto i Mondiali del 1990, in Italia, con la Germania, siglando il rigore decisivo nella finale contro l'Argentina e, l'anno precedente, aveva vinto lo Scudetto dei record con l'Inter guidata da Giovanni Trapattoni.