Milan, si va verso un calciomercato estivo da 100 milioni: gli obiettivi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di quello che potrebbe essere il calciomercato estivo del Milan. A giugno non ci sarà una rivoluzione, così come è avvenuto lo scorso anno, ma ci saranno comunque cambiamenti importanti. A partire dal centravanti, vera e propria priorità del club di Via Aldo Rossi, con due nomi su tutti in cima alla lista dei più graditi. Poi, bisognerà prestare attenzione ad eventuali partenze - verso l'estero - di big dell'attuale rosa e come, eventualmente, il Milan intenderà sostituirli.