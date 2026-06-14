Dopo settimane di indiscrezioni e consultazioni, il casting per il futuro assetto della dirigenza del Milan sembra essere arrivato finalmente alla conclusione. Se per la panchina avanza con rapidità il nome di Ruben Amorim, le vera scossa è arrivata per l'organigramma dirigenziale.

Milan, avanza Krosche

Tramontata la pista, la proprietà rossonera ha virato con forte decisione su Markus Krosche , attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube d Fabrizio Romano:

"Per il ruolo di direttore tecnico la trattativa molto avanzata per Krosche dell'Eintracht che è il primissimo nome. Le parti sono molto vicine. Il Milan entro lunedì o martedì vuole chiudere definitivamente. Una delle richieste di Krosche è portare al Milan come direttore sportivo Timmo Hardung, che lavora e ha già lavorato con lo stesso Krosche. Però è da capire se questo scenario è fattibile. Come direttore sportivo è stato anche contattato Devin Ozek ma a oggi è stato solo un sondaggio. Krosche come direttore tecnico, mentre come direttore sportivo il Milan è ancora alla ricerca"

Il re delle plusvalenze

Se l'obiettivo di Redbird è quello di unire la sostenibilità finanziaria con l'eccellenza competitiva, la scelta di puntare su Krosche è più che azzeccata. E' un profilo giovane, competente e molto attento ai giovani talenti: identikit perfetto per il pensiero della proprietà americana.

Per capire meglio il perchè il Milan sia rimasto abbagliato dal tedesco, basta guardare il suo curriculum. Il dirigente tedesco, infatti, nella sua carriera ha scovato tanti talenti: