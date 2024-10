Milan, squadra subito a Milanello. Da oggi si penserà al Monza

Milan, la squadra subito a Milanello per iniziare a preparare la prossima sfida di Serie A: sabato i rossoneri andranno a Monza.

Dopo la sconfitta di ieri sera per 0-2 contro il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Paulo Fonseca torna subito a Milanello per preparare la sfida, che i rossoneri giocheranno fuori casa, contro il Monza allenato da Alessandro Nesta, prossimo avversario in Serie A del Milan.