Milan-Napoli, Conte: “Scudetto? Non ci nascondiamo, ma siamo di rincorsa”

Sulla squadra: "Mi rende orgoglioso il fatto che abbiamo creato un gruppo molto unito. Questo è uno dei migliori gruppi che ho avuto in carriera. Si percepisce nell'ambiente, con tutti, dal giardiniere al magazziniere. Respiro aria pulita, bella. Respiro la passione. Quando mi capita di trovare queste situazioni le vivo con passione e soffrendo, perché vorrei vincerle tutte. C'è sempre l'ansia nella preparazione, questa partita l'abbiamo preparata con un solo allenamento perché avevamo giocato sabato. Ringrazio tutte le persone che vengono stressate perché chiedo molto a me stesso ma anche agli altri. C'è unità di intenti, la passione che c'è a Napoli è una responsabilità e non vorrei mai non vincere per vivere bene quella settimana o quei due o tre giorni. Dico ai nostri tifosi che è giusto sognare, ma dobbiamo essere preparati ai momenti in cui ci saranno battute di arresto".