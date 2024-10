CALCIOMERCATO MILAN

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha perso, 0-2, contro il Napoli di Antonio Conte nell'anticipo serale del turno infrasettimanale di campionato, 10^ giornata della Serie A 2024-2025. Terza sconfitta in nove partite nel massimo torneo nazionale per il Diavolo, 11 punti di distacco al primo posto della graduatoria, occupato proprio dai partenopei, e la sensazione che la situazione stia sfuggendo inesorabilmente di mano. A meno che il mercato non dia una mano ai rossoneri.