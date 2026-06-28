Tutti sani e salvi i giocatori del Milan convocati al Mondiale: tutti i rossoneri, infatti, sono riusciti ad approdare ai sedicesimi di finale. Da oggi in poi, le cose iniziano a farsi serie dato che parte ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. Si partirà con una sola partita, in programma stasera alle ore 21 italiane: in campo Canada e Sudafrica. Da domani, poi, si entrerà nel vivo.

Mondiale, tutti i rossoneri ai 16esimi: ecco il calendario

A partire dalle ore 19 di domani, le gare si faranno più intense: a sfidare Brasile e Giappone in campo a Houston con la direzione dell'arbitro italiano. Successivamente, alle ore 22, giocheranno Germania e Paraguay. Nella notte tra lunedì e martedì, alle ore 3 toccherà ad Olanda e Marocco.

Martedì, invece, giocheranno Costa d'Avorio-Norvegia mentre, a seguire, scenderanno in campo i primi rossoneri: spazio alla Francia di Maignan e Rabiot contro la Svezia. Nella notte alle ore 3, invece, il Messico di Gimenez affronterà l'Ecuador di Estupinan.

Mercoledì si inizia prima: alle ore 18:00 ci sarà Congo-Inghilterra mentre, alle ore 22, spazio al Belgio di Saelemaekers e De Winter contro il Senegal. Alle ore 02.00, invece, toccherà agli Stati Uniti di Pulisic contro la Bosnia.

Giovedì alle ore 21:00 in programma ci sarà Spagna-Austria. Nella notte, invece, due partite: la Croazia di Modric sarà impegnata contro il Portogallo di Rafael Leao. Alle 5 del mattino, invece, la Svizzera di Jashari incontrerà l'Algeria.