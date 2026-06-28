Ci sono dei campioni capaci di andare contro le leggi del tempo, trasformando la data nella carta d'identità un semplice dettaglio burocratico. Luka Modric, centrocampista del Milan, fa parte proprio di questa categoria. Alla veneranda età di quasi 41 anni, il centrocampista rossonero si è caricato la Croazia sulle spalle portandola ai sedicesimi del Mondiale.

Milan, senti Sucic: "Modric il migliore della nostra storia"

Una notte magica: Modric ha messo a segno l'assist decisivo che ha sbloccato la partita, ma ad impressionare è stata la prestazione messa in campo: tanti chilometri percorsi, contrasti vinti e una fortissima leadership fuori dal comune. Al triplice fischio, gli elogi sono piovuti da tutte le parti.

Tra i piani significativi c'è quello di Petar Sucic, compagno di Modric ma avversario con l'Inter, che ha vissuto da vicino la masterclass del capitano croato. Nel post partita, l'interista ha espresso tutta la sua ammirazione per il centrocampista rossonero, svelando anche una retroscena di spogliatoio:

"Sì, dopo la gara ho detto a Luka che giocava come se avesse vent'anni. E stato incredibile, ha vinto ogni duello. È il leader, il miglior giocatore, ci guida; il fatto che riesca a giocare cosi bene è perfetto sia per lui che per noi. Con Kovacic sono tra i migliori giocatori della nostra storia, hanno una grande influenza sul nostro gioco. Noi più giovani dobbiamo cercare di aiutarli e fare il meglio possibile per la nazionale, tutti insieme"